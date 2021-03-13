Зеленский: Партия очищается от засланных казачков и случайных людей

Президент Владимир Зеленский заявляет, что партия "Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков и случайных людей.

Источник: Зеленский на XI съезде партии "Слуга народа" в субботу

Прямая речь: "Партия "Слуга народа" сегодня начинает новый период. Считаю, мы, вы повзрослели, признали ошибки и сделали выводы. Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей (есть и такие). И мы готовы двигаться дальше".

"Мы работаем сегодня в сложных условиях, в условиях войны, коронавируса, мирового финансового кризиса. Когда против нас старая система, олигархи, их СМИ, их судьи, депутаты, потерявшие неприкосновенность, чиновники, потерявшие схемы, теневые царьки, которые скупали землю, которая якобы не продается, теневые букмекеры, которые зарабатывали миллиарды, не платя ни одной гривны в бюджет Украины, те, кто поливал нас последними словами, а теперь набиваются в друзья, те, кто были друзьями, а теперь поливают нас последними словами".

Детали: В то же время Зеленский считает, что партия должна уделить основное внимание тому, что "пока, к сожалению, не сделано, и сосредоточиться на воплощении этого в жизнь".

Прямая речь: "Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не понял разницу между настоящим мнением народа и своим Facebook-пузырем или шумом некоторых журналистов, активистов, анонимных телеграмм-каналов о "все пропало", лучше встаньте и уйдите сейчас. Хотя я верю, что таких людей здесь сегодня нет".