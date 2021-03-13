Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Партия очищается от засланных казачков и случайных людей

Суббота, 13 марта 2021, 11:00
Зеленский: Партия очищается от засланных казачков и случайных людей
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что партия "Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков и случайных людей.

Источник: Зеленский на XI съезде партии "Слуга народа" в субботу

Прямая речь: "Партия "Слуга народа" сегодня начинает новый период. Считаю, мы, вы повзрослели, признали ошибки и сделали выводы. Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей (есть и такие). И мы готовы двигаться дальше".

"Мы работаем сегодня в сложных условиях, в условиях войны, коронавируса, мирового финансового кризиса. Когда против нас старая система, олигархи, их СМИ, их судьи, депутаты, потерявшие неприкосновенность, чиновники, потерявшие схемы, теневые царьки, которые скупали землю, которая якобы не продается, теневые букмекеры, которые зарабатывали миллиарды, не платя ни одной гривны в бюджет Украины, те, кто поливал нас последними словами, а теперь набиваются в друзья, те, кто были друзьями, а теперь поливают нас последними словами".

Детали: В то же время Зеленский считает, что партия должна уделить основное внимание тому, что "пока, к сожалению, не сделано, и сосредоточиться на воплощении этого в жизнь".

Прямая речь: "Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не понял разницу между настоящим мнением народа и своим Facebook-пузырем или шумом некоторых журналистов, активистов, анонимных телеграмм-каналов о "все пропало", лучше встаньте и уйдите сейчас. Хотя я верю, что таких людей здесь сегодня нет".

Катерина Тищенко, УП
Темы: ЗеленскийСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: