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Стефанчук анонсировал законопроект о местном референдуме

Суббота, 13 марта 2021, 12:56

На следующей неделе будет финализирован текст законопроекта о местном референдуме.

Источник: первый вицеспикер Руслан Стефанчук на съезде партии "Слуга народа" в субботу

Прямая речь: "Вы знаете, что принят закон о всеукраинском референдуме. И буквально на следующей неделе, я очень надеюсь, мы приведем к финализации законопроект о местном референдуме.

Мы хотим выставить его на сайте Верховной Рады для национального обсуждения.

Но, кроме этого, под эгидой президента Украины мы готовы объехать по всем территориальным общинам или по подавляющему большинству, пообщаться с людьми на местах, представить свое видение местного референдума, и выйти на финальную точку, которая даст возможность сказать, что прямая демократия в Украина существует, что власть, которую представляем мы, действует не просто в пределах и способом, а в первую очередь в интересах народа Украины, соответствующей территориальной общины".

Детали: В своем выступлении Стефанчук также подчеркнул, что по результатам портала "Слово и дело", партия "Слуга народа" – "единственная партия, которая не провалила ни одного обещания".

Он также анонсировал программу, которая будет показывать в режиме онлайн выполнения обещаний партии.

Прямая речь: "Будет соответствующая IТ-программа, которая будет давать возможность показывать в режиме онлайн 24/7 выполнение той карты, которую мы запланировали, определение лиц, которые не соответствуют тем или иным критериям, премирование лучших и прощание с худшими".

Катерина Тищенко, УП
Темы: Верховная РадаСлуга народа


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