ГБР завершило следствие по делу присвоения 2,4 млн при строительстве казарм

Следователи ГБР во Львове завершили досудебное расследование в отношении директора и владельца предприятия, завладевшего бюджетными средствами в особо крупных размерах, которые предназначались для строительства казарм.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Детали: По данным следователей, подозреваемый умышленно подделал акты приемки выполненных строительных работ, в которых указал объемы, виды и стоимость работ, фактически не выполненных.

В ГБР отмечают, что на основании этих актов Западное территориальное квартирно-эксплуатационное управление выплатило предприятию злоумышленника более 4,7 миллиона гривен, 2,4 млн из которых он присвоил.

Кроме того, компания выполнила работу с нарушением проектной документации и строительных норм, что негативно повлияло на состояние казарм.

Дословно: "Руководитель предприятия подозревается в:

- завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины);

- служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.366 УК Украины);

- легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК Украины)".

Справка: Санкции статей, которіе инкриминируют злоумышленнику, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.