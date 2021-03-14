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Оккупационные войска РФ продолжают обстреливать позиции ООС

Воскресенье, 14 марта 2021, 07:40

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России десять раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки" Восток ", вблизи населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", рядом населенного пункта Пивденне, российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Темы: ООС


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