Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины – Forbes Украина

Воскресенье, 14 марта 2021, 08:58

Ринат Ахметов с капиталом в 7,6 млрд долларов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины.

Источник: Forbes Украина

Детали: Согласно обновленному рейтингу издания, состояние Ахметова как самого богатого в списке украинских бизнесменов, увеличились с 2,8 до 7,6 млрд долларов. Теперь Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей в мире. Наибольшие его активы - это компании "Метинвест" ($3,3 млрд) и ДТЭК ($ 2,1 млрд).

Второе место в перечне у бизнесмена Виктора Пинчука. С июня 2020 года его состояние выросло с $1,4 млрд до $ 2,5 млрд. Из указанной суммы $800 млн - недвижимость, $700 млн - деньги, а $500 млн - компания Interpipe.

На третьей ступени в рейтинге Константин Жеваго. Его состояние увеличилось с $ 1,1 млрд до $ 2,1 млрд. Крупнейший актив Жеваго - компания Ferrexpo ($ 1,4 млрд).

Также в число самых богатых украинский попали:

  • Игорь Коломойский ($1,8 млрд)
  • Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд)
  • Петр Порошенко ($1,6 млрд)
  • Вадим Новинский ($1,4 млрд)

Напомним: В декабре 2020 года семья Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, Швейцария, за 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен для сына олигарха – Дамира Ахметова.

Дамир Ахметов является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и Метинвест.

Темы: АхметоволигархиУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины – Forbes Украина

В Украине больше 9 тысяч новых заражений Covid, лидер по распространению – Житомирщина

Власти США месяц пыталась установить контакт с КНДР – Reuters

Порошенко призвал украинцев вакцинироваться

"Буковель" закрыли до конца марта, туристам предлагают альтернативу

фотоКличко во время учений по теробороне лег под танк и бросил гранату

Все новости...
Ахметов
Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии за 60 миллионов франков – Лещенко
Регулятор обратится в СНБО из-за нарушений энергокомпаний Ахметова
"Метинвест" Ахметова купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине
Последние новости
09:53
В Украине вакцину против Covid получили еще 3,6 тысячи человек – Минздрав
09:16
BioNTech создала альянс по производству вакцины от коронавируса
08:58
Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины – Forbes Украина
08:21
В Украине больше 9 тысяч новых заражений Covid, лидер по распространению – Житомирщина
08:00
Главные новости субботы и ночи: новый устав "Слуги народа" и создание политсовета
07:40
Оккупационные войска РФ продолжают обстреливать позиции ООС
06:12
Власти США месяц пыталась установить контакт с КНДР – Reuters
05:02
ФотоАвианосец ВМС США начал операции в Средиземноморье
03:42
ВидеоВосьмой запуск SpaceX в 2021 году выполнит многоразовая Falcon 9, которая полетит в девятый раз
02:43
За день в Мьянме погибли еще по меньшей мере семь протестующих
Все новости...