Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины – Forbes Украина
Ринат Ахметов с капиталом в 7,6 млрд долларов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины.
Источник: Forbes Украина
Детали: Согласно обновленному рейтингу издания, состояние Ахметова как самого богатого в списке украинских бизнесменов, увеличились с 2,8 до 7,6 млрд долларов. Теперь Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей в мире. Наибольшие его активы - это компании "Метинвест" ($3,3 млрд) и ДТЭК ($ 2,1 млрд).
Второе место в перечне у бизнесмена Виктора Пинчука. С июня 2020 года его состояние выросло с $1,4 млрд до $ 2,5 млрд. Из указанной суммы $800 млн - недвижимость, $700 млн - деньги, а $500 млн - компания Interpipe.
На третьей ступени в рейтинге Константин Жеваго. Его состояние увеличилось с $ 1,1 млрд до $ 2,1 млрд. Крупнейший актив Жеваго - компания Ferrexpo ($ 1,4 млрд).
Также в число самых богатых украинский попали:
- Игорь Коломойский ($1,8 млрд)
- Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд)
- Петр Порошенко ($1,6 млрд)
- Вадим Новинский ($1,4 млрд)
Напомним: В декабре 2020 года семья Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, Швейцария, за 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен для сына олигарха – Дамира Ахметова.
Дамир Ахметов является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и Метинвест.