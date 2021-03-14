Ринат Ахметов с капиталом в 7,6 млрд долларов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины.

Источник: Forbes Украина

Детали: Согласно обновленному рейтингу издания, состояние Ахметова как самого богатого в списке украинских бизнесменов, увеличились с 2,8 до 7,6 млрд долларов. Теперь Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей в мире. Наибольшие его активы - это компании "Метинвест" ($3,3 млрд) и ДТЭК ($ 2,1 млрд).

Второе место в перечне у бизнесмена Виктора Пинчука. С июня 2020 года его состояние выросло с $1,4 млрд до $ 2,5 млрд. Из указанной суммы $800 млн - недвижимость, $700 млн - деньги, а $500 млн - компания Interpipe.

На третьей ступени в рейтинге Константин Жеваго. Его состояние увеличилось с $ 1,1 млрд до $ 2,1 млрд. Крупнейший актив Жеваго - компания Ferrexpo ($ 1,4 млрд).

Также в число самых богатых украинский попали:

Игорь Коломойский ($1,8 млрд)

Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд)

Петр Порошенко ($1,6 млрд)

Вадим Новинский ($1,4 млрд)

Напомним: В декабре 2020 года семья Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, Швейцария, за 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен для сына олигарха – Дамира Ахметова.

Дамир Ахметов является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и Метинвест.