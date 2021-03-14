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В Украине вакцину против Covid получили еще 3,6 тысячи человек – Минздрав

Воскресенье, 14 марта 2021, 09:53

В течение субботы в стране вакциной против коронавируса было привито 3596 человек.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали В ведомстве подсчитали, что с начала кампании привито 51137 человек, все они получили первую дозу вакцины из двух необходимых.

За последние сутки наибольшее количество привитых - в Луганской (370).

При этом за весь период кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (4784), меньше все - в Черниговской области (926).

Напомним: 12 марта в Украине против COVID-19 было привито 9304 человека, больше всего на Киевщине.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав


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