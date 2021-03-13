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За сутки от COVID вакцинировали более 9 тысяч человек

Суббота, 13 марта 2021, 09:27

За сутки 12 марта в Украине против COVID-19 было привито 9304 человека, из них больше всего в Киевской области.

Источник: vaccination.covid19.gov.ua

Детали: За 12 марта было сделано на 445 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляла 161 мобильная бригада по иммунизации.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в Киевской области – 690 прививок, а за весь период прививочной кампании – в Донецкой области (4654 прививок).

Всего с начала кампании по вакцинации привито 47 541 человека, все они получили первую из двух необходимых доз вакцины.

 

Что предшествовало: За сутки 11 марта в Украине против COVID-19 было привито 8 859 человек, что на 2 961 прививки или 33% больше, чем днем ​​ранее.

Предыстория:

  • Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года, тогда как пандемия COVID-19 официально длится с 11 марта 2020 года.
  • Вакцинация будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидних больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых, и военных на фронте. 
  • Все прививки являются добровольными и бесплатными для представителей групп риска.
  • На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield – аналог AstraZeneca производства индийского Института сыворотки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. В Украине эту вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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