Еврокомиссия отреагировала на обвинения в несправедливом распределении вакцин

Европейская комиссия согласна с позицией нескольких стран-членов ЕС в том, что наиболее справедливым принципом распределения вакцин от коронавируса является распределение пропорционально численности населения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ЕК в ответ на критику некоторых стран ЕС, которые недовольны распределением вакцин.

"Это решение, которое комиссия предложила для всех соглашений о предварительной закупке. Это - справедливое решение, поскольку вирус поражает одинаково везде, во всех частях ЕС", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что страны-члены ЕС решили отойти от предложения комиссии, добавив гибкости, которая позволяет согласовывать иное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны.

"Согласно такой системе, если государство решает не выбирать надлежащие ей по пропорциональному распределению квоты, дозы перераспределяются между другими заинтересованными странами", - говорится в заявлении.

Как отмечают в Еврокомиссии, если государства-члены захотят вернуться к пропорциональной основе, они будут должны достичь соответствующей договоренности.

Напомним, лидеры пяти стран ЕС призвали к переговорам на высшем уровне для обеспечения "справедливого" распределения вакцин в блоке, настаивая, что при существующей системе к лету страны-члены окажутся в очень неравной ситуации.

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что вакцины распределяются неравномерно, а контракты с компаниями на поставку были заключены недостаточно прозрачно.