В Киеве обнаружили еще 439 заражений коронавирусом, 16 человек умерли

В столице в субботу, 13 марта, диагноз Covid-19 поставили еще 439 лицам, болезнь унесла жизни 16 киевлян.

Источник: сообщение городского головы Киева Виталия Кличко в Телеграм

Детали: С начала пандемии в городе подтвердили уже 146 398 случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки в Киеве Covid обнаружили у 268 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 147 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет, 14 девочек от 2 до 16 лет и 10 мальчик от 11 месяцев до 17 лет. 34 зараженных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (103), Днепровском (88) и в Дарницком (82).

Учитывая 16 летальных случаев в субботу, количество смертей от коронавируса в столице выросло до 2897.

При этом 337 киевлян преодолели коронавирус (всего в городе излечилось 98365 человек).

Напомним: 12 марта в Киеве обнаружили 1049 случаев коронавируса, госпитализированы 114 пациентов, умерло 24 больных, выздоровели 380 жителей столицы.