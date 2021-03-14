Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики рассказали, какой погоды ожидать на следующей неделе

Воскресенье, 14 марта 2021, 12:56
Фото: pxhere

В понедельник и вторник в западных и северных регионах возможен мокрый снег с дождем, ночью около нуля, местами незначительный мороз.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 15 марта (в понедельник) в западных, северных и Винницкой областях мокрый снег и дождь (преимущественно умеренный) на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 5° мороза; днем в западных и северных областях 3-8° тепла, на остальной территории +8+11°.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица, в южной части страны туман. В западных, северных и центральных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​6-10° тепла, в восточных областях ночью 2-5° мороза, днем ​​3-5° тепла.

В Киеве 15 марта небольшой, днем ​​16 марта умеренный мокрый снег и дождь (ночью 16 марта без существенных осадков). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Погода 15 марта
Погода 15 марта

16 марта ночью в западной части, Винницкой, Житомирской и Одесской областях, днем ​​в южных, большинстве центральных, северных, Хмельницкой и Черновицкой областях умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла.

Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Погода 16 марта
Погода 16 марта

17-18 марта синоптики прогнозируют временами мокрый снег, в восточных и большинстве южных областей преимущественно без осадков (днем 18 марта во западных областях небольшие осадки).

Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем ​​1-6° тепла, 17 марта в юго-восточной части до 9° тепла.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Дубинского сняли с должности главы киевской областной ячейки "Слуги народа"

BioNTech создала альянс по производству вакцины от коронавируса

В Украине больше 9 тысяч новых заражений Covid, лидер по распространению – Житомирщина

Власти США месяц пыталась установить контакт с КНДР – Reuters

Порошенко призвал украинцев вакцинироваться

"Буковель" закрыли до конца марта, туристам предлагают альтернативу

Все новости...
погода
Погода: в воскресенье потеплеет
Из-за ухудшения погоды Киев закрывают для грузовиков
Синоптик сообщила, когда утихнет ветер и потеплеет
Последние новости
13:02
Конкуренты вытесняют Tesla с важнейших рынков — СМИ
12:56
картыСиноптики рассказали, какой погоды ожидать на следующей неделе
12:16
Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить покупку препарата "Спутник V"
12:10
фотоВ Испании во время спецоперации нашли самодельную подводную лодку наркоторговцев
11:48
Латвийская авиакомпания возобновляет авиарейсы в Украину
11:22
Дубинского сняли с должности главы киевской областной ячейки "Слуги народа"
11:13
инфографикаВ Киеве обнаружили еще 439 заражений коронавирусом, 16 человек умерли
10:51
Жену Асада хотят лишить британского гражданства из-за военных преступлений в Сирии
10:27
Еврокомиссия отреагировала на обвинения в несправедливом распределении вакцин
10:19
Шеф-редактора газеты Bild отстранили от работы после жалоб его коллег-женщин
Все новости...