ВСУ могли в 2014 году взять под контроль стратегические объекты в Крыму – генерал

Во время оккупации Россией Крыма в 2014 году украинская армия планировала взять под контроль и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты, однако план был отменен.

Источник: первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, который был в составе военной делегации в Крым, Виктор Назаров в интервью Крым.Реалии

Прямая речь: "Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее, взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна".

"Планировалось взять под контроль важные критические объекты военной инфраструктуры на территории полуострова. И все важные аэродромы, аэродром РФ в Новогвардейском, места дислокации наших войск, перешейки. И боеготовых частей было более чем достаточно для того, чтобы не только оказывать сопротивление, но и применять его".

"Утвердили то, что надо подготовить силы и средства. Первый эшелон ‒ это были высокомобильные десантные войска. Они должны были с нескольких аэродромов ‒ Днепр, Львов, Озерное, загрузиться на Ил-76 и АН-26. Самолетам была поставлена задача "взлететь", и они начали двигаться по указанному маршруту на аэродромы. Вертолетам была поставлена задача доставить командование сухопутных войск.

Подразделения должны были прибыть на аэродромы, приближенные к Крыму: Кульбакино Николаевской области, Мелитополь, Херсон. И уже оттуда должны перебрасываться на территорию Крыма, на аэродромы Саки, Бельбек, Кировск, Джанкой. И второй эшелон ‒ сухопутный ‒ должен был двигаться по перешейку, брать их под контроль".

Детали: По его словам, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генштаб ВСУ, однако позднее его отменил начальник Генштаба Михаил Куцин.

Прямая речь: "Аргументация прозвучала так, что ситуация и так очень напряженная, не надо ее напрягать еще больше. "Все, давайте команду "отставить", всех возвращать, и никого не отправляйте, самолеты на аэродромы, подразделения свои в казармы, и на этом заканчиваем"".