Нидерланды: полиция с водометами разогнала протест против локдауна

В воскресенье голландский спецназ применил водометы и дубинки, чтобы разогнать толпу из нескольких тысяч протестующих против локдауна, собравшихся в центре Гааги за день до национальных выборов.

Источник: Reuters

Детали: Полиция приняла такие меры после того, как протестующие нарушили правила социального дистанцирования, игнорировали предупреждения о разгоне и бросали фаеры и другие предметы в полицию.

Полиция сообщила, что 20 человек были задержаны и что двое демонстрантов были ранены полицейскими собаками после того, как отказались разойтись.

Полиция сделала предупредительный выстрел, когда протестующие ударили полицейскую собаку и угрожали кинологу во время ареста, говорится в заявлении полиции.

Голландские власти остановили движение поездов в город, чтобы не допустить прибытия новых протестующих.

С конца января в Нидерландах введен жесткий локдаун: собрания более двух человек запрещены, рестораны и бары закрыты, а также введен ночной комендантский час впервые со времен Второй мировой войны.

Голосование на национальных выборах начнется в понедельник, при этом избирательные участки будут открыты в течение трех дней, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.

Ожидается, что Консервативная партия VVD премьер-министра Марка Рютте получит новый четырехлетний мандат после пребывания у власти с 2010 года.