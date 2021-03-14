В Италии вводят локдаун до начала апреля

В Италии из-за стремительного увеличения новых случаев коронавируса почти по всей стране с 15 марта по 6 апреля будут действовать жесткие карантинные ограничения.

Источник: DW

Детали: С 15 марта в значительной части Италии вводят третий локдаун, который будет действовать до 6 апреля. Регионы с показателем новых случаев заражения более 250 в 100 000 населения за семь дней будут отнесены к самым рискованным "красной" зоны. На данный момент это будет касаться примерно трех четвертей территории страны, включая Рим и Милан.

В этих регионах не будут работать школы, университеты, кафе и рестораны. Остановят продажу всех товаров не повседневного спроса, а свободу передвижения в регионах строго ограничат. Люди смогут оставлять свои дома только для поездки на работу или необходимости. Перед началом локадуну на выходных полиции в Риме и Милане пришлось разгонять большие толпы.

Между тем в Южном Тироле постепенно снимают карантин. С понедельника дети во всей провинции смогут снова посещать детские сады и начальные школы, откроются парикмахерские и косметические салоны. Работу предприятий торговли планируют разрешить за неделю.

В то же время, правительство также намерено ускорить вакцинацию. Планируется, что к сентябрю прививки получат 80% населения страны. Для этого ежедневно придется вакцинировать не менее 500 000 человек, что втрое больше, чем сейчас (170000).

Власти рассчитывают на улучшение эпидемиологической ситуации в стране во второй половине весны. К этому стремятся достичь путем строгих карантинных ограничений и увеличение числа вакцинированных людей, заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

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