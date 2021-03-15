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За 19 дней в Украине против коронавируса привито чуть более 53 тысяч человек

Понедельник, 15 марта 2021, 10:00

В воскресенье 14 марта 2 018 человек привито в Украине против коронавирусной болезни COVID-19, в целом с 24 февраля первый дозу вакцины получили 53 155 граждан.

Источник: Telegram МОЗа Коронавірус_інфо

Детали: За последние сутки больше всего прививок было в Донецкой области (260 прививок), меньше всего в Винницкой области – 10 прививок;

 

За весь период прививочной кампании, а это 19 дней, наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 044 прививки), наименьше – в Черниговской области (1 006 прививок).

Сейчас первую дозу вакцины Covishield (AstraZeneca) получают украинцы из групп риска, а также известные деятели, которые хотят своим примером побудить сограждан к вакцинации.

Напомним: Срок годности 500 тысяч индийских вакцин против коронавируса, которые Украина получила 23 февраля, заканчивается 23 июня 2021 года.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусэпидемияCovid-2019


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