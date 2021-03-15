Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За 19 дней в Украине против коронавируса привито чуть более 53 тысяч человек

Понедельник, 15 марта 2021, 09:00
За 19 дней в Украине против коронавируса привито чуть более 53 тысяч человек

В воскресенье 14 марта 2 018 человек привито в Украине против коронавирусной болезни COVID-19, в целом с 24 февраля первый дозу вакцины получили 53 155 граждан.

Источник: Telegram МОЗа Коронавірус_інфо

Детали: За последние сутки больше всего прививок было в Донецкой области (260 прививок), меньше всего в Винницкой области – 10 прививок;

 

За весь период прививочной кампании, а это 19 дней, наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 044 прививки), наименьше – в Черниговской области (1 006 прививок).

Сейчас первую дозу вакцины Covishield (AstraZeneca) получают украинцы из групп риска, а также известные деятели, которые хотят своим примером побудить сограждан к вакцинации.

Напомним: Срок годности 500 тысяч индийских вакцин против коронавируса, которые Украина получила 23 февраля, заканчивается 23 июня 2021 года.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусэпидемияCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: