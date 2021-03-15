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5% звонков в контакт-центр касаются вакцинации – МОЗ

Понедельник, 15 марта 2021, 10:03
5% звонков в контакт-центр касаются вакцинации – МОЗ
rda-hm.gov.ua

Лишь 5% звонков в Национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19 касались вакцинации, это 11,68 тысячи человек.

Источник: заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге в Минздраве

Детали: В целом Национальный контакт-центр противодействия COVID-19 получил 233 653 звонка. Топ-регионы по количеству обращений: Киев (21%), Киевская область (9,4%), Днепропетровская (9%), Одесская (7%) и Запорожская (5,66%) области.

Чаще всего операторов спрашивают о самоизоляции и приложении "Вдома" ("Дома") – 38% звонков.

19% звонят, чтобы расспросить о диагностике COVID-19.

6% интересуются бесплатными и платными испытаниями.

5% спрашивают о вакцинации. По словам Кучера, это небольшое количество. Он напомнил, что операторы контакт-центра могут записывать желающих в предварительный список вакцинации.

Пока 89% звонков, связанных с вакцинацией, касались записи на вакцинацию. 3,65% спрашивали, к какой группе вакцинации они относятся. Когда начнется вакцинация спросили 272 человека (2,78%), какая вакцина – 120 человек (1,2%), эффективность вакцины – 97 звонков (0,99%).

Заместитель главы МОЗ  также рассказал, что в регионы на дополнительную обработку передали такие обращения: 31% – жалобы на больницу, 30% – жалобы на работу семейных врачей, 8% касались лабораторий, 7,9% – вопросы амбулаторий.

По состоянию на утро 15 марта было оставлено 2 635 обращений на выезд мобильных бригад для проведения тестирования на коронавирус, запланировано 32 выезда на ближайшие часы.

Врачи дали 6 665 консультаций при посредничестве контакт-центра.

Кроме того, с 28 декабря 121 запрос поступил от врачей относительно рассмотрения заявлений на выплаты.

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинацияМинздравкоронавирусCovid-2019
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