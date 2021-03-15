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Бывший руководитель Стахановского вагоностроительного завода платил налоги в ОРЛО

Понедельник, 15 марта 2021, 11:21

Бывшему руководителю Стахановского вагоностроительного завода сообщили о подозрении в финансировании оккупационной администрации РФ в оккупированных регионах Луганской области.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: Предприятие от начала вооруженного конфликта находится под контролем оккупационной администрации РФ.

По данным следствия, директор предприятия, специализирующегося на выпуске грузовых железнодорожных вагонов, в течение 2017-2019 годов занимался реализацией незаконно изготовленной продукции на временно неподконтрольной территории Луганщины и Российской Федерации.

Договоры на поставку комплектующих к грузовым вагонам и услуг заключались с предприятиями страны-агрессора.

Товары переправлялись в РФ через неконтролируемый участок границы Украины - пункты пропуска "Изварино" и "Довжанский".

Часть средств в виде "налогов" перечислялась в "бюджета ЛНР".

Отмечается, что объем финансирования "ЛНР" предприятием составляет более 500 тыс. гривен.

Подозреваемый объявлен в розыск.

Действия бывшего руководителя предприятия квалифицировали по ч.1 ст.110-2 УК (совершение действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией).

Украинская правда
Темы: ОРДЛОЛуганская областьЛНРналоги


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