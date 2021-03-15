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Свидетельство о вакцинации: в МОЗ против, но для поездок обещают справку "в два клика"

Понедельник, 15 марта 2021, 14:14

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства, в случае необходимости при выезде за границу справку о прививках будут выдавать бесплатно.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии для "Коронавірус інфо"

Детали: Виктор Ляшко отметил, что международные медико-санитарные правила четко определяют требования к международному свидетельству о вакцинации, поэтому никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не будет.

По его словам, если определенная страна потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы будут получать такую ​​бесплатную справку в два клика.

В Минздраве отметили, что двукратные прививки против COVID-19 получили лишь 0,88% населения планеты, а предложение этих вакцин на глобальном рынке ограничено.

Прямая речь Ляшко: "Вводить и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19".

Читайте также: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019мирМинздрав


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