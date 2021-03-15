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В Киеве создали пирог "Kyiv Pie" для гурманов и гастротуристов

Понедельник, 15 марта 2021, 14:01
В Киеве создали пирог Kyiv Pie для гурманов и гастротуристов

Для популяризации гастрономического туризма в Киеве состоялась презентация нового уникального гастрономического продукта "Kyiv Pie".

Источник: управление туризма и промоций Киевской городской госадминистрации и The Village

Прямая речь начальницы управления туризма и промоций Марины Радовой: "Мы создали новое блюдо "Kyiv Pie". Над ним работали лучшие повара Украины. Мы надеемся, что такой пирог объединит украинские традиции и современные тренды и поможет столице в развитии гастротуризма.

Попробовать новое блюдо каждый желающий сможет в заведениях Киева, которые присоединяться к нашей инициативе, на всевозможных гастрономических мероприятиях и центрах Туринфо".

Детали: В КГГА считают, что "Kyiv Pie" станет типичным киевским блюдом.

 
Новое блюдо Kyiv Pie
kyivcity.gov.ua

Вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко рассказал, что при исследовании, какое же именно блюдо должно быть "типично киевским", каждый вспоминал хлебопекарные изделия.

По его словам, "форма солнца во многих источниках связана именно с Киевом".

Повторейко также назвал важным, "чтобы это блюдо было ресторанным блюдом, стритфудом, хорошо переносило доставку и учитывало вкусы и предпочтения веганов и вегетарианцев".

По данным СМИ, над созданием "нового гастрономического символа Киева" команда поваров работала месяц. Презентовали его 12 марта.

Kyiv Pie – это небольшой пирог круглой формы на бездрожжевом тесте с разными начинками, как солеными, так и сладкими. Пока доступны пироги с сельдереем, осетром и говяжьим ливером.

По замыслу, этот минипириг должен стоить до 30 гривен.

Kyiv Pie является совместным проектом Управления туризма и промоций КГГА, Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма и Ассоциации шеф-поваров Украины. Это часть проекта по созданию в Киеве новых гастрономических и кулинарных туров, который инициировали в 2021 году.

От УП: Несколько лет назад в украинской столице стали популярными цукаты "Киевское сухое варенье" – лакомство XVIII-XIX веков, которое связывают с семьей подольских купцов Балабух. Их рецепт считался потерянным, но в 2014 году традиции "сухого варенья" возродили.

Также не теряют популярности "Киевский торт" и котлета по-киевски.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киеведатуризмкультура
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