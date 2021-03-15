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На Закарпатье разоблачили канал переправки россиян в ЕС

Понедельник, 15 марта 2021, 17:25

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Закарпатье заблокировали канал незаконной переправки граждан России в страны ЕС, Великобритании и США.

Источник: СБУ

Детали: Известно, что житель Береговского района помогал россиянам получить фиктивное гражданство Венгрии, которое позволяет безвизовый въезд в 162 страны мира, включая США и Великобританию.

Дословно: "Организатор схемы обеспечивал подделки документов, которые доказывали наличие необходимых оснований. Оформление документов, подтверждающих приобретение гражданства и получения разрешения для выезда за границу, проводилось фигурантом через дипломатические представительства Венгрии в некоторых странах Европейского Союза.

За соответствующие "услуги" фигурант получал от заказчика 25-30 тыс. Евро. Среди "клиентов" сделки были представители криминалитета и организованных преступных группировок".

Справка: Одним из условий получения гражданства является наличие у кандидата семейных корней на территории Закарпатской области в период ее пребывания в составе Австро-Венгрии до 1918 года и в составе Королевства Венгрия в 1939-1944 годах.

 

Украинская правда
Темы: СБУЗакарпатьеЕС


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