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Боевики 4 раза нарушили "тишину"

Понедельник, 15 марта 2021, 17:03
Боевики 4 раза нарушили тишину

В течение суток 15 марта было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты открывали огонь из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 82 мм, а недалеко от поселка Гнутово - с ручного противотанкового гранатомета. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений с крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде населенного пункта Южное, противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов".

Детали: Отмечается, что потерь среди военных ВСУ нет.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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