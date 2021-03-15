Боевики 4 раза нарушили "тишину"

В течение суток 15 марта было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты открывали огонь из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 82 мм, а недалеко от поселка Гнутово - с ручного противотанкового гранатомета. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений с крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде населенного пункта Южное, противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов".

Детали: Отмечается, что потерь среди военных ВСУ нет.