Судебные слушания об экстрадиции Чауса возобновят – САП

После отказа Верховного суда Молдовы в предоставлении политического убежища бывшему украинскому судьи Николаю Чаусу, суд первой инстанции этой страны продолжит слушание дела о его экстрадиции.

Источник: и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в комментарии "Укринформу"

Дословно: "Верховный суд Молдовы отказал Чаусу в политическом убежище, теперь суд первой инстанции будет рассматривать вопрос о его экстрадиции".

Детали: Грищук считает, что, по оптимистическому прогнозу, рассмотрение дела Чауса в Молдове может длиться около года.

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