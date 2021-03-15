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Судебные слушания об экстрадиции Чауса возобновят – САП

Понедельник, 15 марта 2021, 17:31
Судебные слушания об экстрадиции Чауса возобновят – САП

После отказа Верховного суда Молдовы в предоставлении политического убежища бывшему украинскому судьи Николаю Чаусу, суд первой инстанции этой страны продолжит слушание дела о его экстрадиции.

Источник: и.о.  руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в комментарии "Укринформу"

Дословно: "Верховный суд Молдовы отказал Чаусу в политическом убежище, теперь суд первой инстанции будет рассматривать вопрос о его экстрадиции".

Детали: Грищук считает, что, по оптимистическому прогнозу, рассмотрение дела Чауса в Молдове может длиться около года.

Предыстория:

  • 9 августа 2016 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.
  • 6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 судья находился в международном розыске по линии Интерпола.
  • 1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.
  • В октябре 2017 года Чаус подал ходатайство о предоставлении политического убежища, но Молдова его отклонила.
  • После этого он подал в суд на тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона.
  • Молдова окончательно отказала в предоставлении политического убежища Чаусу, который находится в международном розыске.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МолдоваАнтикоррупционная прокуратурарозыск
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