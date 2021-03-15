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Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19

Понедельник, 15 марта 2021, 18:44
Глава Укрзализныци заболел COVID-19

АО "Укрзализныця" сообщает, что председатель правления компании Владимир Жмак заразился коронавирусом.

Источник: письмо в ВСК, которое цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали Компания просит временную следственную комиссию Верховной Рады по проверке и оценке состояния "Укрзализныци" организовать возможность присутствия на очередном заседании для Жмака в онлайн режиме.

В письме также отмечается, что Жмак находится на больничном, учитывая положительный тест на коронавирус.

Напомним: 15 марта сообщил о заражении главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Темы: Укрзализныцякоронавирусэпидемия
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