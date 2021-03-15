Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19
Понедельник, 15 марта 2021, 19:44
АО "Укрзализныця" сообщает, что председатель правления компании Владимир Жмак заразился коронавирусом.
Источник: письмо в ВСК, которое цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали Компания просит временную следственную комиссию Верховной Рады по проверке и оценке состояния "Укрзализныци" организовать возможность присутствия на очередном заседании для Жмака в онлайн режиме.
В письме также отмечается, что Жмак находится на больничном, учитывая положительный тест на коронавирус.
Напомним: 15 марта сообщил о заражении главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.