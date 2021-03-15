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Ватикан запретил своим священникам благословлять однополые браки

Понедельник, 15 марта 2021, 22:39

Католическим священникам не разрешается благословлять гомосексуальные пары, которые просят какого-либо религиозного признания их союза

Источник: Vatican news

Детали: Конгрегация доктрины веры в Ватикане отмечает, что у церкви нет власти благословлять однополые союзы, поэтому такие благословения не могут "считаться законными".

Это решение, подписанное в том числе Папой Франциском, является ответом на многочисленные запросы о законности таких благословений. В нем подчеркивается, что брак церковь определяет как союз между мужчиной и женщиной. 

Конгресс объясняет, что церковь благословляет гомосексуальных людей, но не их союзы, которые "не являются частью Божьего плана". Ватикан подчеркивает, что к гомосексуалам следует относиться с уважением и пониманием.

Решение о незаконности благословения однополых союзов является не формой дискриминации, а лишь напоминанием о природе таинства брака, как его понимает церковь. 

Напомним: Документальный фильм "Франческо", премьера которого состоялась на римском кинофестивале 21 октября 2020 года, вызвал бурную реакцию из-за слов Папы, который сказал, что гомосексуальные люди имеют право быть в семье и необходимы законы о гражданском союзе для однополых пар.

Украинская правда
Темы: Ватикан


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