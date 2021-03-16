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За время пандемии президент Бразилии четвертый раз меняет министра здравоохранения

Вторник, 16 марта 2021, 03:49
За время пандемии президент Бразилии четвертый раз меняет министра здравоохранения

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что новым министром здравоохранения страны станет доктор, президент Бразильского общества кардиологов Марселу Кейрога.

Источник: Интерфакс, который цитирует Болсонару

Прямая речь: "Сегодня днем было принято решение назначить Марселу Кейрога. Я знаю его уже несколько лет... У него есть все, что нужно, чтобы сделать хорошую работу, продолжая то, что сделал Пазуэллу".

"Марселу Кейрога гораздо лучше осведомлен в вопросах здравоохранения, он собирается принять меры, чтобы уменьшить число людей, которые умирают от этой болезни, которая поражает весь мир".

Детали: Кейрога заменит генерала Эдуарду Пазуэллу на посту министра здравоохранения.

По словам президента Бразилии, Кейрога выберет свою рабочую команду, и переход состоится "через одну-две недели".

Кейрога станет четвертым министром здравоохранения, назначенным в Бразилии за время пандемии COVID-19.

Он вступает в должность в один из самых тяжелых периодов пандемии в стране. По состоянию на понедельник, за время пандемии в Бразилии коронавирусом заразились более 11,5 млн человек, скончались в общей сложности почти 280 тыс. человек. Больницы страны заполнены, а отделения интенсивной терапии в 22 из 26 штатов Бразилии близки к заполнению.

Уходящий с поста Пазуэллу не имеет официальной медицинской подготовки и в последние недели столкнулся с критикой за то, как страна справляется с пандемией. Ранее в понедельник Пазуэллу признал, что президент рассматривает "замену" на его пост, но отметил, что сам он не просил об отставке.

  • Предыстория:
    За минувшие сутки в мире диагностировали почти 364 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БразилияМинздравкоронавирус
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