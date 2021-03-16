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В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе – Степанов

Вторник, 16 марта 2021, 09:40
В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине один из самых низких показателей смертности от коронавируса в Европе.

Источник: брифинг Степанова 16 марта

Прямая речь: "В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе.

По уровню смертности Украина занимает 36 место в Европе. Это означает, что смертность, например, в Великобритании в три раза выше, чем в Украине, в Польше, Франции, Италии - в два раза выше".

Детали: За все время пандемии в Украине провели всего 7 416 142 теста. Получили подтвержденный COVID-19 почти 1,5 млн украинцев, почти 29 тысяч умерли.

Напомним: По состоянию на 15 марта Украина занимала 11 место по количеству новых заражений за сутки среди стран мира и 5 место среди стран Европы.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Украинская правда

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Темы: коронавирусУкраинаCovid-2019Европа
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