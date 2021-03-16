Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе – Степанов

Вторник, 16 марта 2021, 10:40

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине один из самых низких показателей смертности от коронавируса в Европе.

Источник: брифинг Степанова 16 марта

Прямая речь: "В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе.

По уровню смертности Украина занимает 36 место в Европе. Это означает, что смертность, например, в Великобритании в три раза выше, чем в Украине, в Польше, Франции, Италии - в два раза выше".

Напомним: По состоянию на 15 марта Украина занимала 11 место по количеству новых заражений за сутки среди стран мира и 5 место среди стран Европы.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Украинская правда
Темы: коронавирусУкраинаCovid-2019Европа


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве резкий скачок больных COVID – наибольшее количество с декабря

ФотоК годовщине крымского "референдума" в Киеве протроллили российских дипломатов

COVID в Украине: 9,6 тысячи новых больных, 2 тысячи госпитализированных, 264 умерших

Украина 5-я в Европе по темпам распространения COVID

Канада продолжит массовые прививки вакциной AstraZeneca

Степанов назвал условие для нового локдауна

Все новости...
коронавирус
В Киеве резкий скачок больных COVID – наибольшее количество с декабря
COVID-вакцинация: 9 тысяч прививок в сутки, в списке ожидания – 265 тысяч украинцев
Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом
Последние новости
10:40
В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе – Степанов
10:34
ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО в Черном море
10:25
В Киеве резкий скачок больных COVID – наибольшее количество с декабря
10:13
COVID-вакцинация: 9 тысяч прививок в сутки, в списке ожидания – 265 тысяч украинцев
09:52
Кабмин зарегистрировал новый законопроект об увольнении Сытника
09:48
Администрация Байдена планирует наибольший с 90-х рост налогов - СМИ
09:30
МИД обвинил Россию в буллинге и сравнил ее с вором
08:51
Британия не видит причин останавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca
08:36
Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом
08:23
ФотоК годовщине крымского "референдума" в Киеве протроллили российских дипломатов
Все новости...