В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине один из самых низких показателей смертности от коронавируса в Европе.

Источник: брифинг Степанова 16 марта

Прямая речь: "В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе.

По уровню смертности Украина занимает 36 место в Европе. Это означает, что смертность, например, в Великобритании в три раза выше, чем в Украине, в Польше, Франции, Италии - в два раза выше".

Напомним: По состоянию на 15 марта Украина занимала 11 место по количеству новых заражений за сутки среди стран мира и 5 место среди стран Европы.

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