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Украина 5-я в Европе по темпам распространения COVID

Вторник, 16 марта 2021, 04:37
Украина 5-я в Европе по темпам распространения COVID

За минувшие сутки в мире диагностировали более 336 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Бразилии, Индии. Украина занимает 11 место в мире и 5 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 45 000 новых заражений, в Бразилии - более 42 тысяч случаев, в Индии - более 24 тысяч.

Кроме того, более 15 тысяч больных зарегистрировали в Турции и Италии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Польша и Россия.

Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.

 

Умерли за сутки 6 545 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 97 млн человек. Сейчас насчитывается около 21 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2671 776 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • По состоянию на 14 марта Украина среди стран мира занимала 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.
  • По состоянию на 15 марта в Украине задействовано наибольшее количество аппаратов ИВЛ от начала пандемии.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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