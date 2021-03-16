Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина 5-я в Европе по темпам распространения COVID

Вторник, 16 марта 2021, 05:37

За минувшие сутки в мире диагностировали более 336 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Бразилии, Индии. Украина занимает 11 место в мире и 5 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 45 000 новых заражений, в Бразилии - более 42 тысяч случаев, в Индии - более 24 тысяч.

Кроме того, более 15 тысяч больных зарегистрировали в Турции и Италии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Польша и Россия.

Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.

 

Умерли за сутки 6 545 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 97 млн человек. Сейчас насчитывается около 21 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2671 776 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • По состоянию на 14 марта Украина среди стран мира занимала 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.
  • По состоянию на 15 марта в Украине задействовано наибольшее количество аппаратов ИВЛ от начала пандемии.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Канада продолжит массовые прививки вакциной AstraZeneca

Степанов назвал условие для нового локдауна

МИД ответил на статью WP об отсрочке Байденом разговора с Зеленским

МОН и МОЗ советуют школам при необходимости продлить каникулы

Новости 15 марта: изгнание Дубинского из "слуг", приостановка вакцинации AstraZeneca в мире

EMA не подтвердило зависимость случаев тромбоза от вакцинации AstraZeneca

Все новости...
коронавирус
За время пандемии президент Бразилии четвертый раз меняет министра здравоохранения
Канада продолжит массовые прививки вакциной AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca не связана с образованием тромбов - ВОЗ
Последние новости
05:37
Украина 5-я в Европе по темпам распространения COVID
04:49
За время пандемии президент Бразилии четвертый раз меняет министра здравоохранения
03:50
Канада продолжит массовые прививки вакциной AstraZeneca
03:27
В работе программ Microsoft произошли тысячи сбоев
02:39
За время протестов в Мьянме убили почти 140 человек
01:59
В Австралии десятки тысяч людей протестовали против сексуального насилия
01:20
Вакцина AstraZeneca не связана с образованием тромбов - ВОЗ
00:42
Польша не отказывается от прививок вакциной AstraZeneca
00:15
фотоВ Киеве горел ресторан
23:51
Степанов назвал условие для нового локдауна
Все новости...