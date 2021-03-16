Украина 5-я в Европе по темпам распространения COVID
За минувшие сутки в мире диагностировали более 336 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Бразилии, Индии. Украина занимает 11 место в мире и 5 в Европе.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в США зафиксировали более 45 000 новых заражений, в Бразилии - более 42 тысяч случаев, в Индии - более 24 тысяч.
Кроме того, более 15 тысяч больных зарегистрировали в Турции и Италии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Польша и Россия.
Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.
Умерли за сутки 6 545 человек, у которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга более 97 млн человек. Сейчас насчитывается около 21 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 2671 776 смертей от COVID-19.
Предыстория:
- По состоянию на 14 марта Украина среди стран мира занимала 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.
- По состоянию на 15 марта в Украине задействовано наибольшее количество аппаратов ИВЛ от начала пандемии.