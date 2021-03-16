Задержали подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной Сотни
Вторник, 16 марта 2021, 11:06
Житомирские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной Сотни на площади Сергея Королева.
Источник: полиция Житомирской области
Дословно: "Им оказался житель областного центра, 1979 г.р. В течение дня полицейские Житомирского районного управления несколько раз проверяли место жительства мужчины. Вечером, когда он появился дома, следователи полиции его задержали".
Детали: По факту повреждения памятника открыли уголовное производство (ч.2 ст.297 УК).
Следственные действия продолжаются.
Предыстория:
- 15 марта председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко сообщил, что неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире.
- Полиция Житомирской области добавила, что вандала зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Украинская правда