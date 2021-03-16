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Задержали подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной Сотни

Вторник, 16 марта 2021, 10:06
Задержали подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной Сотни
Фото с Facebook Владимира Федоренко

Житомирские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной Сотни на площади Сергея Королева.

Источник: полиция Житомирской области

Дословно: "Им оказался житель областного центра, 1979 г.р. В течение дня полицейские Житомирского районного управления несколько раз проверяли место жительства мужчины. Вечером, когда он появился дома, следователи полиции его задержали". 

 
Фото полиции 

Детали: По факту повреждения памятника открыли уголовное производство (ч.2 ст.297 УК).

Следственные действия продолжаются.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: полицияЖитомирМайдан
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