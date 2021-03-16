Во Львове ухудшается ситуация с COVID-19: разворачивают дополнительные госпитали
Во Львове планируют развернуть не менее 5 дополнительных госпиталей из-за роста количества тяжелых больных на коронавирус в городе.
Источник: брифинг Степанова 16 марта, Facebook-страница городского председателя Львова Андрея Садового
Прямая речь Садового: "С каждым днем количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро".
Детали: Садовый сообщил, что во вторник во Львове планируют утвердить количество и местоположение дополнительных госпиталей, которые развернут на базе поликлиник.
В частности, для начала планируется привлечь 366 дополнительных коек:
- амбулаторное отделение, которое находится в 8-й больнице - 36 коек;
- 2-е поликлиническое отделение на ул. Мазепы - 150 коек;
- 4-поликлиника на ул. Красной Калины - 60 коек;
- 2-я поликлиника на ул. Симоненко - 70 коек;
- 10-клиническая больница на ул. Бой-Желенского - 50 коек.
Садовый сообщил, что за последние сутки во Львове госпитализировали 79 человек. Выписали из больницы - 46.
Всего на лечении находится 652 больных, большинство из них нуждаются в кислороде.
Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что Львов принял решение перевести учеников 5-9 классов на дистанционное обучение, для уменьшения мобильности населения.
Напомним: По состоянию на 15 марта Украина занимала 11 место по количеству новых заражений за сутки среди стран мира и 5 место среди стран Европы.
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