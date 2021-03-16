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Во Львове ухудшается ситуация с COVID-19: разворачивают дополнительные госпитали

Вторник, 16 марта 2021, 11:26

Во Львове планируют развернуть не менее 5 дополнительных госпиталей из-за роста количества тяжелых больных на коронавирус в городе.

Источник: брифинг Степанова 16 марта, Facebook-страница городского председателя Львова Андрея Садового

Прямая речь Садового: "С каждым днем ​​количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро".

Детали: Садовый сообщил, что во вторник во Львове планируют утвердить количество и местоположение дополнительных госпиталей, которые развернут на базе поликлиник.

В частности, для начала планируется привлечь 366 дополнительных коек:

  • амбулаторное отделение, которое находится в 8-й больнице - 36 коек;
  • 2-е поликлиническое отделение на ул. Мазепы - 150 коек;
  • 4-поликлиника на ул. Красной Калины - 60 коек;
  • 2-я поликлиника на ул. Симоненко - 70 коек;
  • 10-клиническая больница на ул. Бой-Желенского - 50 коек.

Садовый сообщил, что за последние сутки во Львове госпитализировали 79 человек. Выписали из больницы - 46.

Всего на лечении находится 652 больных, большинство из них нуждаются в кислороде.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что Львов принял решение перевести учеников 5-9 классов на дистанционное обучение, для уменьшения мобильности населения.

 

Напомним: По состоянию на 15 марта Украина занимала 11 место по количеству новых заражений за сутки среди стран мира и 5 место среди стран Европы.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Украинская правда
Темы: ЛьвовкоронавирусCovid-2019Садовый


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