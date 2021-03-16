Военные потратили 600 млн на непригодную систему управления армией - СМИ

Украинские военные потратили 600 миллионов на систему управления армией, которая может быть непригодной.

Источник: Bihus.Info

Детали: В 2016 году военные заказали ООО "Эверест Лимитед" систему управления вооруженными силами. На разработку потратили 4 года и 600 млн грн бюджетных средств. Но аудит обнаружил в проекте "Дзвін", именно такое название получила система, такое количество недостатков и проблем, что его внедрение в армии может оказаться вообще нецелесообразным и невозможным, указывают журналисты.

Согласно контракту, "Эверест" должен был выполнить опытно-конструкторскую работу "Дзвін -АС". Ее суть заключалась в создании автоматизированной системы центра оперативного управления ВСУ. Простыми словами - системы управления войсками. В финале "Эверест" должен был сделать две основные вещи: написать специализированный военный софт и оборудовать несколько пунктов управления (штабов и машин) техникой, на которой этот софт работает.

Отмечается, что до проекта "Дзвін" компания "Эверест" подобного программного обеспечения не разрабатывала, ее основным видом деятельности была торговля компьютерами, принадлежностями и готовым софтом. Поэтому сначала даже само Минобороны дало заключение, что компания работу выполнить не в состоянии. Но через несколько недель резко передумали - если "Эверест" привлечет соисполнителей, то можно, и контракт таки подписали.

Работа над проектом длилась 4 года, за это время смета росла, ведь заказчик с подрядчиком постоянно меняли план и объем работ.

Летом 2020 года, за несколько месяцев до сдачи проекта, СБУ инициировала аудиторскую проверку, сначала финансовую, а затем осенью - комплексный аудит по проекту в целом.

Общий вывод аудита таков: софт - не соответствует поставленной задаче, поэтому дальнейшее использование системы "Дзвін" может быть вообще нецелесообразным, а закупка до 12 комплексов ничем не обоснована, поэтому соответственно переплата в 255 млн могла вообще быть лишней.

"Дзвін" несовместим с аналогичными системами стран-членов НАТО.

По данным журналистов, аудитом установлен конкретный перечень лиц, которые принимали решение по проекту и подписывали соответствующие документы. Официально заказчиком выступало Минобороны, оно же платило деньги по контракту. Однако изначально руководили проектом чиновники Генштаба.

Подписал контракт с компанией, не имеющей опыта разработки таких систем - генерал Владимир Рапко, тогдашний начальник войск связи ГШ ВСУ. Идея утроить количество комплектов и раздуть смету на лишние 255 млн грн происходит из доклада, подготовленного в Управлении развития автоматизации (тогда под командованием полковника Виктора Артиховича), докладывал его в Генштабе замначальника ГШ ВСУ генерал Родион Тимошенко, а согласовал - тогдашний начальник ГШ ВСУ Виктор Муженко.

Также подписи Рапко и Артиховича стоят под актами приема работ по всем этапам разработки системы "Дзвін" (проект выполняли, сдавали и принимали поэтапно). На всех кроме последнего, поскольку последний - сорвался.

Параллельно аудиту в октябре 2020 подошли сроки сдачи проектуа в целом. В комиссию по приему этапа впервые вошли несколько программистов из специализированной айтишной спецчасти ВСУ (Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления Вооруженных Сил, созданный на основе волонтерского проекта "аэроразведка").

Обнаружив целый ряд проблем и недостатков, они отказались подписывать общий протокол и составили отдельные заключения. Из-за этого процесс приема сорвался и вопрос стал на тормоза на целых полгода. "Эверест" уже подал в суд с требованием принять работу.

Отмечается, что в Генштабе запрос журналистов о комментарии проигнорировали. В Минобороны отметили, что передали материалы аудита в ГБР и не могут принять решение по системе "Дзвін", пока не завершится следствие (по данным Bihus.Info пока в Бюро по меньшей мере два уголовных производства по проекту "Дзвін").

Что же касается "Эвереста", то директор фирмы Владимир Пастухов то назначал журналистам встречу, то отменял, наконец компания прислала письменный ответ, общий смысл которой сводится к тому, что информация о недостатках системы не соответствует действительности. Поговорить о проекте "Дзвін" подробнее Пастухов отказался.