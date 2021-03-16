"Ракета" уходит от погони: зам Авакова отреагировал на резонансное видео

Заместитель главы МВД Антон Геращенко призвал службы доставки, использующие мотороллеры и велосипеды, не нанимать на работу сотрудников, которые нарушают правила дорожного движения.

Источник: Геращенко в Facebook

Детали: Так зам Авакова отреагировал на видео, где патрульные пытались безуспешно задержать водителя мотороллера одной из служб быстрой доставки питания.

Ролик широко распространился в соцсетях. Кто-то критиковал действия полиции, кто-то посмеивался, кто-то называл водителя мачо на мотороллере.

Геращенко же указывает, что водитель мотороллера - злостный нарушитель ПДД. Он проехал на красный свет, рискуя попасть под колёса другой машины, погибнуть или потерять здоровье или подвести под уголовную ответсвенность другого участника дорожного движения.

Ввиду того, что процесс задержания мог привести к ДТП, патрульные приняли решение остановить преследование. И это решение заместитель главы МВД считает обоснованным.

Прямая речь: "Обращаюсь сейчас ко всем службам доставки, использующим мотороллеры и велосипеды. Не нанимайте на работу водителей, которые нагло и дерзко нарушают правила дорожного движения, как это было в данном случае.

Во первых, они будут гибнуть под колёсами машин. Во вторых, они будут уничтожать ваше имущество - мотороллеры, сумки - термоса. В третьих они просто не выполнять заказа погибнув под колесами авто или попав в ДТП.

Патрульные - молодцы! А кем Вы считаете водителя мотороллера? Нарушителем ПДД или молодцом?".

Что предшествовало: В сети появился ролик, датированный 14 марта. На видео курьер службы доставки "Ракета" пытается уйти от преследования машиной полиции: он лавирует между оживленным потоком машин, также, будучи прижат авто патрульных к обочине, все же ускользает от правоохранителей. На видео наложена музыка из советского фильма "Неуловимые мстители".