ФСБ заявила, что задержала в Крыму "укринского агента" с взрывчаткой в машине

В России сообщили, что в аннексированном Крыму ФСБ задержала россиянина, который якобы собирал по заданию украинской разведки информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство.

Источник: Российский "Интерфакс" со ссылкой на данные ФСБ

Детали: ФСБ называет фамилию задержанного - Есипенко. Инициалы - В.Л.

Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.

В ФСБ сообщили, что в отношении Есипенко возбуждено уголовное дело, но не уточнили, по какой статье УК РФ.

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