ФСБ заявила, что задержала в Крыму "укринского агента" с взрывчаткой в машине
Вторник, 16 марта 2021, 15:00
В России сообщили, что в аннексированном Крыму ФСБ задержала россиянина, который якобы собирал по заданию украинской разведки информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство.
Источник: Российский "Интерфакс" со ссылкой на данные ФСБ
Детали: ФСБ называет фамилию задержанного - Есипенко. Инициалы - В.Л.
Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.
В ФСБ сообщили, что в отношении Есипенко возбуждено уголовное дело, но не уточнили, по какой статье УК РФ.
Предыстория:
- 12 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что задержала двух украинцев, которые для ФСБ РФ собирали секретную информацию в военной сфере.