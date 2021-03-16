Оккупанты продолжают обстрелы: 7 нарушений "тишины"

С начала суток 16 марта было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

С ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку Талаковки и Гнутового, а возле Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что ВСУ открывали огонь. Боевых потерь среди украинских военных нет.