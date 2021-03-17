Украина вошла в десятку стран, где больше всего новых больных COVID-19

За сутки 15 марта в мире обнаружили 448 599 новых больных COVID-19, больше всего случаев в Бразилии, США и Франции.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 84 124 новых случая, в США - 52 650, во Франции - 29 975. В первую пятерку стран с наибольшим количеством заражений также попали Индия (28 869) и Италия (20 396).

Украина оказалась на 9 месте в мире с 9 642 случаями, между Чехией (10 511) и Россией (9 393).

За сутки умерли от коронавируса 9 830 человек, за время пандемии - 2,6 млн.

Болеют почти 20,8 млн человек, вместе с тем выздоровели - 97,8 млн.

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Напомним: 15 марта COVID-19 подтвердили 9 642 украинцам. Умерли 264 человека. Госпитализированы 2 005 человек, выздоровели - 6 202.