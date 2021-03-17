Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина вошла в десятку стран, где больше всего новых больных COVID-19

Среда, 17 марта 2021, 05:05

За сутки 15 марта в мире обнаружили 448 599 новых больных COVID-19, больше всего случаев в Бразилии, США и Франции.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 84 124 новых случаев, в США - 52 650, во Франции - 29 975. В первую пятерку стран с наибольшим количеством заражений также попали Индия (28 869) и Италия (20 396).

Украина оказалась на 9 месте в мире с 9 642 случаями, между Чехией (10 511) и Россией (9 393).

За сутки умерли от коронавируса 9 830 человек, за время пандемии - 2,6 млн.

Болеют почти 20,8 млн человек, вместе с тем выздоровели - 97,8 млн.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике "Украинской правды" 

Напомним: 15 марта COVID-19 подтвердили 9 642 украинцам. Умерли 264 человека. Госпитализированы 2 005 человек, выздоровели - 6 202.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Задержанный в Крыму "агент" оказался украинским журналистом

США наложат санкции на Россию из-за вмешательства в выборы - CNN

Лига Чемпионов: "Реал" и "Манчестер Сити" без проблем проходят в 1/4 финала

В "Слуге народа" назвали поведение Арестовича "свинством"

Путин влиял на американские выборы, использовал Деркача и поддерживал Трампа – разведка США

Новости 16 марта: свежие политические рейтинги, представитель ТКГ в Facebook

Все новости...
коронавирус
В Британии обнаружили новый штамм COVID-19 — филиппинский
"Вызывает беспокойство": смертность весенней волны COVID-19 превысила осеннюю - НАН
Книга перемен. 50 мгновений одного ковидного года
Последние новости
05:05
Украина вошла в десятку стран, где больше всего новых больных COVID-19
04:01
В салонах США произошла стрельба, не менее семи человек погибли
03:09
В Британии обнаружили новый штамм COVID-19 — филиппинский
02:08
Задержанный в Крыму "агент" оказался украинским журналистом
01:02
США наложат санкции на Россию из-за вмешательства в выборы - CNN
00:30
"Вызывает беспокойство": смертность весенней волны COVID-19 превысила осеннюю - НАН
23:55
Лига Чемпионов: "Реал" и "Манчестер Сити" без проблем проходят в 1/4 финала
23:47
В "Слуге народа" назвали поведение Арестовича "свинством"
23:24
Британия хочет нарастить ядерное оружие из-за угроз со стороны России и Китая
22:51
У 361 украинца зафиксировали побочную реакцию после вакцинации – Степанов
Все новости...