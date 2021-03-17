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Рада может собраться на внеочередное заседание – "слуга народа"

Среда, 17 марта 2021, 10:05
Рада может собраться на внеочередное заседание – слуга народа
Фото с сайта ВР

Фракция "Слуга народа" не исключает проведение внеочередного пленарного заседания для рассмотрения важных вопросов повестки дня, которые заблокированы голосованием за поправки к земельному законопроекту.

Источник: "Интерфакс-Украина

Прямая речь заместителя председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласой: "Есть вариант продолжить рассмотрение земельного законопроекта, но при этом созвать внеочередное заседание после пленарного в любой день, чтобы проголосовать наиболее важные законопроекты, которые стоят в повестке дня".

Детали: Она назвала "абсолютно неконструктивным поведение оппозиции" в связи с подачей более 3 тысяч поправок к законопроекту о передачи земли в громады (№2194), поскольку из-за этого рассмотрение других вопросов в парламенте может быть заблокировано на несколько недель.

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, "слуга народа" Данил Гетманцев надеется, что состоится встреча глав фракций, и снимется вопрос, связанный с поправками.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что спикер Рады Дмитрий Разумков сможет провести совещание с лидерами фракций только во время перерыва пленарного заседания в среду.

Он также считает, что коллеги не намерены отказываться от своих поправок к законопроекту, и это их право.

Железняк добавил, что в двух "земельных законопроектах" 3700 поправок. 16 марта нардепы рассмотрели 160 поправок к законопроекту №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты, касающиеся совершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

По словам нардепа от "Слуги народа" Павла Фролова, с такими темпами рассмотрения на голосование в целом за законопроект №2194 парламент выйдет только в мае. А законопроект о земельных аукционах, к которому подали более 800 поправок, Верховная Рада сможет рассмотреть только в начале июня.

Согласно данным комитета по вопросам аграрной и земельной политики, при подготовке законопроекта №2194 ко второму и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок.

Сейчас парламентарии уже рассмотрели 215 поправок к Земельному кодексу.

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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