Рада может собраться на внеочередное заседание – "слуга народа"

Фракция "Слуга народа" не исключает проведение внеочередного пленарного заседания для рассмотрения важных вопросов повестки дня, которые заблокированы голосованием за поправки к земельному законопроекту.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолану Пидласу

Прямая речь Пидласой: "Есть вариант продолжить рассмотрение земельного законопроекта, но при этом созвать внеочередное заседание после пленарного в любой день, чтобы проголосовать наиболее важные законопроекты, которые стоят в повестке дня".

Детали: Она назвала "абсолютно неконструктивным поведение оппозиции" в связи с подачей более 3 тысяч поправок к законопроекту о передачи земли в громады (№2194), поскольку из-за этого рассмотрение других вопросов в парламенте может быть заблокировано на несколько недель.