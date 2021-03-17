Таксисты просят Зеленского включить их в план вакцинации против COVID

Таксисты призвали президента Владимира Зеленского включить их в программу вакцинации для защиты водителей и пассажиров от COVID-19.

Источник: письмо Украинской таксомоторной ассоциации к президенту

Дословно: "Члены общественных организаций таксистов в канун праздника таксиста обращаются к вам с просьбой помочь относительно включения в программу вакцинации работников, задействованных в сфере перевозки пассажиров на автомобильном транспорте Украины, а именно водителей автомобилей такси".

Детали: В УТМА добавили, что просят включить таксистов во второй этап вакцинации, который запланирован на апрель – июнь 2021 года, поскольку водители относятся к категории работников с высоким риском инфицирования и распространения COVID-19.

По данным УТМА, украинские таксисты ежедневно перевозят около 2 млн пассажиров. В таких перевозках задействованы около 220 тысяч водителей.

Что было раньше: 16 марта один человек в Украине получил вторую дозу вакцины CoviShield для полноценной прививки против COVID-19, кроме того первую дозу получили еще 9 839 человек.

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Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине