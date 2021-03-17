Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Таксисты просят Зеленского включить их в план вакцинации против COVID

Среда, 17 марта 2021, 11:31
Фото dtkt.ua

Таксисты призвали президента Владимира Зеленского включить их в программу вакцинации для защиты водителей и пассажиров от COVID-19.

Источник: письмо Украинской таксомоторной ассоциации к президенту

Дословно: "Члены общественных организаций таксистов в канун праздника таксиста обращаются к вам с просьбой помочь относительно включения в программу вакцинации работников, задействованных в сфере перевозки пассажиров на автомобильном транспорте Украины, а именно водителей автомобилей такси".

Детали: В УТМА добавили, что просят включить таксистов во второй этап вакцинации, который запланирован на апрель – июнь 2021 года, поскольку водители относятся к категории работников с высоким риском инфицирования и распространения COVID-19.

По данным УТМА, украинские таксисты ежедневно перевозят около 2 млн пассажиров. В таких перевозках задействованы около 220 тысяч водителей.

Что было раньше: 16 марта один человек в Украине получил вторую дозу вакцины CoviShield для полноценной прививки против COVID-19, кроме того первую дозу получили еще 9 839 человек.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирусвакцинациятранспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский дал Ермаку нового зама

инфографикаCOVID-19: почти все области Украины стали "оранжевыми"

Один человек в Украине уже получил обе дозы вакцины CoviShield

Интервал между двумя прививками CoviShield увеличили до 90 дней

Резкое ухудшение: под 5 тысяч госпитализированных и 289 умерших от COVID в Украине

Главные новости вторника и ночи: представитель ТКГ послал на три буквы, разведка США о Путине

Все новости...
коронавирус
COVID-19: почти все области Украины стали "оранжевыми"
Киев снова "лидирует" по количеству новых больных и умерших от COVID
COVID в Житомире: через неделю в больницах могут закончиться кровати
Последние новости
12:49
МИД РФ не понравился троллинг с портретами российских дипломатов в Киеве - нота протеста
12:32
В Украине будет прохладно и сыро
12:30
Набсовет УЗ единогласно поддержал отставку Жмака – СМИ
12:20
Введение спецпошлин на импорт топлива из РФ приведет к росту цен – эксперты
11:57
В 2021 году был самый холодный февраль за последние 7 лет
11:53
Зеленский дал Ермаку нового зама
11:38
Курс валют на 17 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:32
инфографикаCOVID-19: почти все области Украины стали "оранжевыми"
11:31
Нардепам передали проект закона об отмене Харьковских соглашений
11:31
В российском суде крымским татарам запретили говорить на родном языке - протест омбудсмена
Все новости...