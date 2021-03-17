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Один человек в Украине уже получил обе дозы вакцины CoviShield

Среда, 17 марта 2021, 09:57

16 марта один человек в Украине получил вторую дозу вакцины CoviShield для полноценной прививки против COVID-19, кроме того первую дозу получили еще 9 839 человек.

Источник: Telegram Коронавірус_інфо

Детали: С начала кампании, то есть с 24 февраля по 16 марта, в Украине против коронавируса привито 71 923 человека, из них 1 дозу получили 71 922 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) 1 человек.

Во вторник наибольшее количество привитых зафиксировано в Киеве (840 прививок), наименьшее – на Волыни (130).

За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6 284 прививки), наименьшее – в Житомирской области (1 441 прививка).

 

Напомним: Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологических препаратов CoviShield с 28 дней до 90 дней.

На 17 марта запланировано селекторное совещание с регионами для разъяснения деталей внедрения указанной рекомендации.

Предыстория:

  • Иностранные СМИ сообщали, что по состоянию на 8 марта было известно о 37 серьезных реакциях на вакцину "AstraZeneca": 15 случаев тромбоэмболии легочной артерии и 22 случая тромбоза глубоких вен после вакцинации в Евросоюзе и Великобритании.
  • Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.
  • Индонезия и ряд государств ЕС приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca с предохранительной целью. Среди них: Швеция, Дания, Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Латвия.
  • В то же время Польша не стала отказываться от этой вакцины. Не хотят прекращать использование "AstraZeneca" Канада и Великобритания (хотя Ирландия приостановила вакцинацию ею).
  • Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока не существует ни одной доказанной связи между вакцинацией и побочными эффектам. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило то же самое. 18 марта оно проведет спецзаседание по этому поводу.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздрав


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