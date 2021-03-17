Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В российском суде крымским татарам запретили говорить на родном языке - протест омбудсмена

Среда, 17 марта 2021, 10:31
В российском суде крымским татарам запретили говорить на родном языке - протест омбудсмена

Россияне грубо нарушают права украинских политзаключенных, фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Детали: 16 марта во время судебного заседания грубо нарушили процессуальные права крымских татар Ремзи Бекирова, Ризы Изетова, Раима Айвазова, Шабана Умерова и Фархода Базарова, которые незаконно обвиняются оккупационными властями в совершении уголовных преступлений, а именно участии в организации "Хизб ут-Тахрир" .

В частности, в нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод украинским гражданам отказали в возможности давать показания на родном крымскотатарском языке с помощью переводчика, из-за чего их отстранили от участия в процессе и удалили из зала суда.

Денисова отмечает, что, согласно действующему российскому законодательству, а именно пунктом 6 части 4 статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обвиняемые имеют право давать показания и изъясняться на родном языке или языке, которым они владеют.

Омбудсман обратилась в судебную коллегию Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону с требованием обеспечить соблюдение процессуальных прав незаконно удерживаемых граждан Украины во время последующих судебных заседаний с целью эффективного юридической защиты.

Также Денисова обратится с официальным заявлением в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о привлечении к ответственности судей, нарушивших права украинских политзаключенных.

Что предшествовало: Судья российского Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону 16 марта удалил фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" из зала заседания за использование родного им крымскотатарского языка.

Во время заседания Фарход Базаров начал давать показания на родном языке. Его адвокат пояснил суду, что подсудимый плохо владеет русским и нуждается в услугах переводчика.

Судья заявил, что таким образом Базаров злоупотребляет своими правами, суд принял решение отстранить его от участия в процессе. В знак солидарности с Базаровым другие крымскотатарские активисты также перешли на общение на крымскотатарском. Позже суд принял решение удалить из зала подсудимых также Ремзи Бекирова, Ризу Изетова, Раима Айвазова, Шабана Умерова.

Читайте также: Слова с воли: почему стоит присоединиться к марафону писем политзаключенным

Предыстория:

  • Оргнанизация "Хизб ут-Тахрир" является в России запрещенной и приравнивается к террористической.
  • При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыРосcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
Все новости...
Реклама: