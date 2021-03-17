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В российском суде крымским татарам запретили говорить на родном языке - протест омбудсмена

Среда, 17 марта 2021, 11:31

Россияне грубо нарушают права украинских политзаключенных, фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Детали: 16 марта во время судебного заседания грубо нарушили процессуальные права крымских татар Ремзи Бекирова, Ризы Изетова, Раима Айвазова, Шабана Умерова и Фархода Базарова, которые незаконно обвиняются оккупационными властями в совершении уголовных преступлений, а именно участии в организации "Хизб ут-Тахрир" .

В частности, в нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод украинским гражданам отказали в возможности давать показания на родном крымскотатарском языке с помощью переводчика, из-за чего их отстранили от участия в процессе и удалили из зала суда.

Денисова отмечает, что, согласно действующему российскому законодательству, а именно пунктом 6 части 4 статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обвиняемые имеют право давать показания и изъясняться на родном языке или языке, которым они владеют.

Омбудсман обратилась в судебную коллегию Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону с требованием обеспечить соблюдение процессуальных прав незаконно удерживаемых граждан Украины во время последующих судебных заседаний с целью эффективного юридической защиты.

Также Денисова обратится с официальным заявлением в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о привлечении к ответственности судей, нарушивших права украинских политзаключенных.

Что предшествовало: Судья российского Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону 16 марта удалил фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" из зала заседания за использование родного им крымскотатарского языка.

Во время заседания Фарход Базаров начал давать показания на родном языке. Его адвокат пояснил суду, что подсудимый плохо владеет русским и нуждается в услугах переводчика.

Судья заявил, что таким образом Базаров злоупотребляет своими правами, суд принял решение отстранить его от участия в процессе. В знак солидарности с Базаровым другие крымскотатарские активисты также перешли на общение на крымскотатарском. Позже суд принял решение удалить из зала подсудимых также Ремзи Бекирова, Ризу Изетова, Раима Айвазова, Шабана Умерова.

Предыстория:

  • Оргнанизация "Хизб ут-Тахрир" является в России запрещенной и приравнивается к террористической.
  • При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Украинская правда
Темы: крымские татарыРосcияполитзаключенные


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