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Украинцы назвали первые шаги, которые надо сделать после возвращения контроля над территориями

Среда, 17 марта 2021, 13:03

Первым шагом после возвращения контроля над оккупированными территориями украинцы чаще всего называют привлечения к ответственности тех, кто совершил тяжкие преступления во время конфликта.

Источник: исследование проведено Киевским международным институтом социологии с 24 ноября по 17 декабря 2020

Детали: Брифинг о результатах состоялся 17 марта.

Согласно результатам 48,9% респондентов ответили, что испытывают на себе, что в Украине происходит вооруженный конфликт, 28,4% ответили, что не испытывают особого влияния конфликта на свою жизнь.

Из числа первых шагов, которые должна сделать Украина в результате возвращения неподконтрольных территорий, опрошенные назвали:

Привлечение к ответственности тех, кто совершил тяжкие преступления во время конфликта (37,2%), восстановление инфраструктуры и жилья на возвращенных регионах (34,2%), восстановление работы органов государственной власти (28%), проведение выборов в органы местного самоуправления (26%).

Исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. В результате полевого этапа были собраны 2000 анкет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,5% - для показателей близких к 10%.

Темы: УкраинаоккупацияРосcия


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