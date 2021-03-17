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Боевики на Донбассе стреляли вблизи 5 населенных пунктов

Среда, 17 марта 2021, 18:46

В зоне проведения операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС сил в Facebook

Дословно: "В частности, недалеко от поселка Новотошковское, противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарска и Песков - со станковых противотанковых гранатометов".

"В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов".

Детали: Сообщается, что боевых потерь среди украинских военных нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС


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