Боевики на Донбассе стреляли вблизи 5 населенных пунктов
Среда, 17 марта 2021, 18:46
В зоне проведения операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: сообщение штаба ООС сил в Facebook
Дословно: "В частности, недалеко от поселка Новотошковское, противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарска и Песков - со станковых противотанковых гранатометов".
"В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов".
Детали: Сообщается, что боевых потерь среди украинских военных нет.
Украинская правда