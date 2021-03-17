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Мобильная бригада с вакцинами попала в ДТП на Тернопольщине

Среда, 17 марта 2021, 18:51
Мобильная бригада с вакцинами попала в ДТП на Тернопольщине

Одна из мобильных бригад, которая везла вакцины, вблизи Тернополя попала в ДТП - медики в больнице.

Источник: начальник областного управления здравоохранения Ольга Ярмоленко, которую цитирует Тернопольская ОГА, полиция Тернопольской области

Прямая речь Ярмоленко: "В 12 часов дня бригада Бучацкого центра оказания медицинской помощи, мобильная бригада, которая получила на складе вакцину, ехала в направлении Бучача и в Березовице - на светофоре произошло ДТП, в них въехал другой автомобиль.

Вакцина сохранена, сотрудники медицинской бригады доставлены в областную университетскую больницу".

Детали: Ярмоленко заверила, что серьезных повреждений нет. 18 марта дублеры мобильной бригады доставят вакцину к месту назначения.

Полиция сообщила, что, по предварительной информации, автомобиль марки Renault Duster, принадлежащий медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент в него сзади въехало другое авто. Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем Ford.

В больницу попали трое медиков.

 

Напомним: По состоянию на 17 марта в Украине вакцинированы почти 72 тысячи человек.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

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Украинская правда

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Темы: Тернопольская областьвакцинацияДТП
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