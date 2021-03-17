Мобильная бригада с вакцинами попала в ДТП на Тернопольщине
Одна из мобильных бригад, которая везла вакцины, вблизи Тернополя попала в ДТП - медики в больнице.
Источник: начальник областного управления здравоохранения Ольга Ярмоленко, которую цитирует Тернопольская ОГА
Прямая речь Ярмоленко: "В 12 часов дня бригада Бучацкого центра оказания медицинской помощи, мобильная бригада, которая получила на складе вакцину, ехала в направлении Бучача и в Березовице - на светофоре произошло ДТП, в них въехал другой автомобиль.
Вакцина сохранена, сотрудники медицинской бригады доставлены в областную университетскую больницу".
Детали: Ярмоленко заверила, что серьезных повреждений нет. 18 марта дублеры мобильной бригады доставят вакцину к месту назначения.
Напомним: По состоянию на 17 марта в Украине вакцинированы почти 72 тысячи человек.
Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине
Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине