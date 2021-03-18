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В Венгрии зафиксировали рекордное количество умерших от COVID-19

Четверг, 18 марта 2021, 01:56

За сутки 16 марта в Венгрии 195 человек умерли от COVID-19.

Источник: koronavirus.gov.hu

Детали: Это является крупнейшим ежедневным количеством умерших от коронавируса в Венгрии за все время пандемии. Большинство из 195 умерших составляли пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями.

За сутки в стране обнаружили 3456 новых заражений, всего с начала пандемии - 532 578 случаев.

Отмечается, что количество активных больных в стране достигло 156 096 человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Напомним: За сутки 16 марта в Украине зафиксировали 11 833 новых случая COVID-19. Госпитализировали 4887 больных, умерли 289 пациентов, выздоровели 5467 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусВенгрия


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