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Резкое ухудшение: под 5 тысяч госпитализированных и 289 умерших от COVID в Украине

Среда, 17 марта 2021, 08:28

За сутки 16 марта в Украине зафиксировали 11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 887 больных, умерли 289 пациентов, выздоровели 5 467 человек;

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Среди новых заболевших – 609 детей и 388 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 121 144, в том числе методом ПЦР – 50 966, методом ИФА – 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 143.

 

За все время пандемии в Украине заболели 1 489 023 человека, из них выздоровели 1 237 676 человек, умерли 28 986 больных.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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