Резкое ухудшение: под 5 тысяч госпитализированных и 289 умерших от COVID в Украине

За сутки 16 марта в Украине зафиксировали 11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 887 больных, умерли 289 пациентов, выздоровели 5 467 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Это наибольшее количество летальных случаев от осложнений коронавируса и едва ли не наибольшее число госпитализаций за все время пандемии.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Летальных случаев вследствие коронавируса больше всего было зарегистрировано во вторник в Киеве (25), в Ивано-Франковской области (23), в Днепропетровской (20), Донецкой (19), Харьковской и Львовской (по 17), Киевской и Одесской (по 16), Черновицкой и Закарпатской (по 15) областях.

Среди новых заболевших – 609 детей и 388 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 121 144, в том числе методом ПЦР – 50 966, методом ИФА – 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 143.

За все время пандемии в Украине заболели 1 489 023 человека, из них выздоровели 1 237 676 человек, умерли 28 986 больных.

По состоянию на конец суток 16 марта в Украине коронавирусную болезнь имел 222 361 житель Украины.

Напомним: За сутки 15 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 642 лицам, госпитализировали 2 005 человек, умерли 264 человека, выздоровели 6 202 человека.

Украина оказалась на 9 месте в мире по количеству случаев коронавируса, обнаруженных 15 марта (9 642), заняв строку между Чехией (10 511) и Россией (9 393).

В воскресенье 14 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 6 792 лицам, госпитализировали 2 497 человек, умерли 130 больных, выздоровел 3 491 человек;

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