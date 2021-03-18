На Херсонщине снова произошла массовая гибель птиц

На Херсонщине погибли краснокнижные птицы - 18 серых журавлей и 20 огарей.

Источник: "Укринформ", цитируя директора биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко, Херсонская ОГА

Прямая речь Гавриленко: "Вчера (погибли) 18 серых журавлей и 20 огарей. Во всех те же признаки отравления препаратом группы бродифакум. В рамках уголовного производства были проведены следственные действия, взятые пробы".

Детали: Мертвых птиц обнаружили на полях.

Как рассказал Гавриленко, он видел около 20 журавлей, "чуть-чуть подлетают, три птицы медленно побрели от людей в болото - они являются "кандидатами на вымирание".

По его словам, "настоящая беда будет, когда скоро через эту территорию будут пролетать тысячи птиц".

Первый заместитель главы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислав Седик сообщил, что причиной массовой гибели птиц стало зерно, протравленное препаратами на основе бродифакума. Эти препараты вносят фермеры для борьбы с грызунами.

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила рекомендовать с 18 марта приостановить на три недели применение на Херсонщине препаратов с бродифакумом.

Предыстория: