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На Херсонщине снова произошла массовая гибель птиц

Четверг, 18 марта 2021, 02:39
На Херсонщине снова произошла массовая гибель птиц

На Херсонщине погибли краснокнижные птицы - 18 серых журавлей и 20 огарей.

Источник: "Укринформ", цитируя директора биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко, Херсонская ОГА

Прямая речь Гавриленко: "Вчера (погибли) 18 серых журавлей и 20 огарей. Во всех те же признаки отравления препаратом группы бродифакум. В рамках уголовного производства были проведены следственные действия, взятые пробы".

Детали: Мертвых птиц обнаружили на полях.

Как рассказал Гавриленко, он видел около 20 журавлей, "чуть-чуть подлетают, три птицы медленно побрели от людей в болото - они являются "кандидатами на вымирание".

По его словам, "настоящая беда будет, когда скоро через эту территорию будут пролетать тысячи птиц".

Первый заместитель главы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислав Седик сообщил, что причиной массовой гибели птиц стало зерно, протравленное препаратами на основе бродифакума. Эти препараты вносят фермеры для борьбы с грызунами.

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила рекомендовать с 18 марта приостановить на три недели применение на Херсонщине препаратов с бродифакумом.

Предыстория:

  • В январе полиция взялась расследовать массовую гибель птиц в заповеднике "Аскания-Нова": тогда за неделю вымерли около 185 серых журавлей, внесенных в Красную Книгу.
  • Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами.
  • 23 февраля в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" снова массово погибли птицы. Держпродспоживслужба установила, что птицы погибли из-за яда против грызунов.

Темы: Херсонская область
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