В мире зафиксировали более полумиллиона случаев COVID-19 — больше всего с января

За сутки 16 марта в мире обнаружили 528 845 новых больных COVID-19 - это самый высокий показатель с 30 января, когда сообщалось о 529 999 больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 90 830 новых случаев, в США - 62 794, во Франции - 38 501.

Кроме того, 35 838 новых больных - в Индии, 25 052 - в Польше.

Украина оказалась на 10 месте среди стран мира по количеству новых заражений (11 833) - между Чехией (13 934) и Иорданией (9 535).

Умерли за сутки 9 712 человек, всего за время пандемии - почти 2,7 млн.

Болеют 20,9 млн человек, вместе с тем уже выздоровели - 98,1 млн.

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Напомним: За сутки 16 марта в Украине зафиксировали 11 833 новых случая COVID-19. Госпитализировали 4887 больных, умерли 289 пациентов, выздоровели 5467 человек.