Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Россия в ООН провела пропагандистское мероприятие об оккупированном Крыме – МИД

Четверг, 18 марта 2021, 09:49

17 марта Постоянное представительство России при ООН провело мероприятие, посвященное временно оккупированному Крыму, чтобы распространить ложь о ситуации в Крыму.

Об этом в среду вечером заявили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

"Мероприятие имело пропагандистскую цель - распространить фальшивые нарративы о ситуации на Крымском полуострове. Эта технология уже известна. Российские пропагандисты с триумфом отчитаются, что им вроде бы удалось пробить "информационную блокаду", - отметили в министерстве.

Однако, по словам МИД, факты говорят совсем о другом.

"Итоги обсуждения в очередной раз показали продолжающуюся изолированность России, единство большинства членов Совбеза ООН по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, осуждение временной оккупации Крыма, нарушений прав человека, совершаемых оккупационной администрацией на полуострове", - подчеркнули в МИД.

В МИД подчеркнули, что Крым находится в информационной изоляции - украинские интернет-издания блокируются, частоты украинском ТВ и радио незаконно используются российскими СМИ, российские СМИ и официальные лица не доносят информацию о крымских мероприятиях Украины и ее иностранных партнеров на международных площадках.

"Благодарны членам Совбеза ООН, которые в эти дни подтвердили позицию о непризнании попыток России присвоить украинский Крым. Созвав пропагандистское мероприятие, Россия в очередной раз дискредитировала сама себя", - считают в МИД.

Читайте также: Между аннексией и оккупацией: как правильно называть украинский Крым

Темы: КрымРосcияООН


powered by lun.ua
Главное сегодня

Канцлер Австрии пользовался самолетом Фирташа – СМИ

15 тысяч украинцев с COVID и 4,4 тысячи госпитализаций – эпидемия набирает обороты

Кравчук изменил мнение о воде для Крыма и допускает атаку России с юга

Главные новости среды и ночи: Байден назвал Путина "убийцей", отчет Ирана о самолете МАУ

ВСП вынес предупреждение судье Бицюку, разрешившему принудительно привести Вовка

Российский завод Оксаны Марченко модернизируют, чтобы выпускать бензин — "Схемы"

Все новости...
Крым
Кравчук изменил мнение о воде для Крыма и допускает атаку России с юга
МИД требует освободить задержанного в Крыму журналиста
МИД РФ не понравился троллинг с портретами российских дипломатов в Киеве - нота протеста
Последние новости
09:59
Эксперты о влиянии погоды на COVID: теплый сезон – не повод снимать маски
09:49
Россия в ООН провела пропагандистское мероприятие об оккупированном Крыме – МИД
09:32
Бунт в Лукьяновском СИЗО: Еще двух "торнадовцев" освободили из-под стражи
09:16
Канцлер Австрии пользовался самолетом Фирташа – СМИ
09:15
Производство молока в Украине продолжает уменьшаться
08:25
15 тысяч украинцев с COVID и 4,4 тысячи госпитализаций – эпидемия набирает обороты
08:15
Кравчук изменил мнение о воде для Крыма и допускает атаку России с юга
08:00
Главные новости среды и ночи: Байден назвал Путина "убийцей", отчет Ирана о самолете МАУ
07:32
Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, без потерь
07:07
Пожилым людям почти вдвое проще вновь заразиться COVID-19, нежели молодежи - Lancet
Все новости...