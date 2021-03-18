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НАПК жалуется на законопроект нардепов: новая угроза для работы

Четверг, 18 марта 2021, 10:48
НАПК жалуется на законопроект нардепов: новая угроза для работы

Народные депутаты зарегистрировали в Раде законопроект № 5253, согласно которому хотят лишить НАПК права выявлять фиктивные расходы политических партий.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "14 народных депутатов зарегистрировали законопроект № 5253, которым предлагается запретить НАПК выявлять фиктивные финансовые операции и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги (в том числе для вывода средств в наличные за счет фиктивных договоров)".

Председатель НАПК Александр Новиков: "После решения Конституционного Суда по е-декларированию, мы воспринимаем этот законопроект как следующую наибольшую угрозу для результативной работы НАПК".

Детали: НАПК отмечает, что в случае принятия законопроекта они смогут видеть такие нарушения в отчетах, но не смогут приостанавливать госфинансирование партии.

Среди авторов законопроекта присутствует руководство всех фракций парламента. В частности, лидеры "СН" Давид Арахамия и Александр Корниенко, лидер "Голоса" Кира Рудик, представительница "ЕС" Ирина Геращенко и Юрий Бойко от "ОПЗЖ".

НАПК связывает это намерение нардепов с результатами своей работы. Так, в 2020-2021 годах из-за нарушения в финотчетах агентство приостановило финансирование: "ВО "Батькивщина", "Голос" и "Слуги народа".

Причины приостановки госфинансирования парламентским партиям:

  • одна из партий заплатила за услуги медиа-мониторинга более 500 тыс. грн. за указанные средства исполнитель предоставил отчет, который является точной копией информации, ранее размещенной на официальном веб-сайте одной из ОО;
  • в отчетах другой партии указано, что она перечислила более 2 млн грн за организацию и обеспечение проведения форумов на основании несуществующих на тот момент документов;
  • еще одна партия перечислила более 14 млн грн за полиграфическую продукцию 5 компаниям. Председатели местных организаций, которые должны были получить эту продукцию, находились в это время за границей, а счета компаний, на которые должны были перечислить средства, были открыты позднее даты заключения договоров.

Украинская правда
Темы: НАПКкоррупцияпартииВерховная Рададеньги
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