НАПК жалуется на законопроект нардепов: новая угроза для работы

Народные депутаты зарегистрировали в Раде законопроект № 5253, согласно которому хотят лишить НАПК права выявлять фиктивные расходы политических партий.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "14 народных депутатов зарегистрировали законопроект № 5253, которым предлагается запретить НАПК выявлять фиктивные финансовые операции и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги (в том числе для вывода средств в наличные за счет фиктивных договоров)".

Председатель НАПК Александр Новиков: "После решения Конституционного Суда по е-декларированию, мы воспринимаем этот законопроект как следующую наибольшую угрозу для результативной работы НАПК".

Детали: НАПК отмечает, что в случае принятия законопроекта они смогут видеть такие нарушения в отчетах, но не смогут приостанавливать госфинансирование партии.

Среди авторов законопроекта присутствует руководство всех фракций парламента. В частности, лидеры "СН" Давид Арахамия и Александр Корниенко, лидер "Голоса" Кира Рудик, представительница "ЕС" Ирина Геращенко и Юрий Бойко от "ОПЗЖ".

НАПК связывает это намерение нардепов с результатами своей работы. Так, в 2020-2021 годах из-за нарушения в финотчетах агентство приостановило финансирование: "ВО "Батькивщина", "Голос" и "Слуги народа".

Причины приостановки госфинансирования парламентским партиям: