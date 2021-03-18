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СБУ накрыла в Киеве "липовых" брокеров, которые выманивали деньги у граждан ЕС

Четверг, 18 марта 2021, 12:09

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность нелегальных "call-центров" в Киеве.

Источник: СБУ

Детали: По данным спецслужбы, группа украинцев и граждан иностранных государств организовали в Киеве противоправную схему. Выдавая себя за "известные брокерские компании", злоумышленники выманивали у граждан ЕС и СНГ деньги - чтобы "клиенты заработали на бирже".

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники звонили гражданам ЕС и СНГ от имени "известных" брокерских компаний и предлагали заработать на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

Дельцы "гарантировали" клиентам получение сверхприбылей в короткие сроки. После получения значительной суммы денег, присваивали средства и блокировали вкладчика.

Также участники группировки, используя контактные базы лиц, в отношении которых ранее вели аналогичные мошеннические действия, предлагали вкладчикам за "комиссию" вернуть утраченные инвестиции. Получив средства, дельцы сразу прерывали связь с клиентом.

Правоохранители провели обыски по месту жительства организаторов и участников группировки и расположения "call-центров". В ходе следственных действий было изъято: более 2 млн грн полученных преступным путем, серверное оборудование, флэш-носители, документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Отмечается, что в настоящее время следственные действия продолжаются для привлечения к ответственности всех организаторов сделки.

 

Украинская правда
Темы: СБУКиев


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