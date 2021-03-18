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Микитась отказался от жалобы, которая могла вернуть дело Татарова в НАБУ

Четверг, 18 марта 2021, 16:44
Микитась отказался от жалобы, которая могла вернуть дело Татарова в НАБУ

Защита застройщика Максима Микитася отказалась от своей жалобы в Антикоррупционный суда о передаче дела заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова из НАБУ в ГБР.

Источник: комментарий адвоката Микитась Артур Габриелян в комментарии УП, сообщение ЦПК

Прямая речь Габриеляна: "Поскольку сроки досудебного расследования и так закончены, дело должно быть закрыто в любом случае. Поскольку Микитась тоже подозреваемый в этом деле, процессуально нас устраивает, что оно будет закрыто".

Детали: Габриелян заверил, что о каких-либо договоренностях с Татаровим речь не идет. В общественной организации Центр противодействия коррупции заявили, что с помощью этой жалобы дело Татарова еще могли вернуться в НАБУ.

В жалобе просилось отменить решение Печерского суда о передаче дела Татарова от НАБУ в другой орган. ВАКС закрыл производство по этой жалобе.

Предыстория:

  • 2 марта стало известно, что правоохранители не завершили следствие по делу заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, хотя суд приказал сделать это до 1 марта.
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МикитасьТатаровНАБУ
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