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Печерський суд вирішив забрати у НАБУ справу, де фігурує заступник Єрмака Татаров

Понеділок, 14 грудня 2020, 16:52
Печерський суд вирішив забрати у НАБУ справу, де фігурує заступник Єрмака Татаров

Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань.

Джерело: "Слідств.Інфо", яке посилається на ухвалу суду від 14 грудня

Деталі: Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. До суду звернувся з відповідним позовом адвокат одного з підозрюваних у цій справі.

На його думку, зараз нібито існує порушення підслідності, тому НАБУ розслідувати це кримінальне провадження не може.

Суддя Вовк погодився з адвокатом і зобов’язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову забрати справу в НАБУ й передати її до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.
  • Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
  • Перед цим Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТатаровОфіс генпрокурораОфіс президента
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