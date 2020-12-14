Печерський суд вирішив забрати у НАБУ справу, де фігурує заступник Єрмака Татаров

Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань.

Джерело: "Слідств.Інфо", яке посилається на ухвалу суду від 14 грудня

Деталі: Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. До суду звернувся з відповідним позовом адвокат одного з підозрюваних у цій справі.

На його думку, зараз нібито існує порушення підслідності, тому НАБУ розслідувати це кримінальне провадження не може.

Суддя Вовк погодився з адвокатом і зобов’язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову забрати справу в НАБУ й передати її до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

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