Печерський суд вирішив забрати у НАБУ справу, де фігурує заступник Єрмака Татаров
Понеділок, 14 грудня 2020, 16:52
Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань.
Джерело: "Слідств.Інфо", яке посилається на ухвалу суду від 14 грудня
Деталі: Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. До суду звернувся з відповідним позовом адвокат одного з підозрюваних у цій справі.
На його думку, зараз нібито існує порушення підслідності, тому НАБУ розслідувати це кримінальне провадження не може.
Суддя Вовк погодився з адвокатом і зобов’язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову забрати справу в НАБУ й передати її до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.
- Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
- Перед цим Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти".