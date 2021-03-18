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Канал "Дом" заявил, что Мендель не ведущая, а в шоу будут различные спикеры

Четверг, 18 марта 2021, 20:05

Государственный телеканал "Дом" извинился за то, что ввел в заблуждение зрителей, проанонсировав, что пресс-секретар президента Юлия Мендель будет ведущей в программе канала "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".

Источник: комментарий Мендель УП, заявление телеканала "Дом"

Детали: В своем заявлении канал указывает, что программа будет называться не "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", а "Взгляд с Банковой" и "главными действующими лицами выступают стейкхолдеры, связанные с Офисом президента".

Дословно: "Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий и Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам.

В следующих эпизодах серии программ "Взгляд с Банковой" запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашённых гостей или экспертов".

"Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей касательно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале.

Приносим извинения за то, что сразу не внесли ясности по этому вопросу".

Детали: Сама Мендель в комментарии УП рассказала, что продолжит участвовать в проектах, однако не уточнила, когда снова появится в программе.

Прямая речь Мендель: "Пилотный выпуск "Взгляда с Банковой" имел серьезный резонанс. Я рада, что выпуск привлек так много внимания, хотя был довольно лаконичным.

Телеканал "Дом" анонсировал следующие выпуски, и я буду продолжать участвовать в проектах, чтобы рассказывать больше информации, которая интересует людей".

Предыстория:

  • 15 марта телеканал "Дом" сообщил о старте "еженедельного ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".
  • Тогда на канале заявили, что это авторский проект пресс-секретаря президента Украины.

Темы: Офис президентателевидение


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